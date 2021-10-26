Рубль символически укрепляет позиции к доллару и евро в ходе утренних валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:50 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 69,69 рубля, что на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на то же время стоил 80,85 рубля (минус 5 копеек).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 69,62—69,75 рубля за доллар и 80,77—80,94 рубля за евро.