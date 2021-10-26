Мосгорсуд (МГС) отменил решение Замоскворецкого райсуда о возврате в прокуратуру материалов уголовного дела в отношении топ-менеджеров Трастового Республиканского Банка (ТРБ) и Геленджик-Банка (лицензии отозваны 11 сентября 2014 года и 17 июля 2015 года соответственно. — Прим. Банки.ру), обвиняемых в хищении более 2 млрд рублей, пишет «Коммерсант» .

Уголовное дело в отношении учредителя ТРБ Светланы Мхитарьян, бывших врио председателя правления Геленджик-Банка Валентина Ржевского, члена совета директоров Геленджик-Банка Дмитрия Горева, финансового консультанта Бориса Лерера и гендиректора ООО «Авангард 500» Игоря Блинкова было возбуждено краснодарским управлением СКР по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) в марте 2017 года. Одним из организаторов ОПС правоохранительные органы считают Мхитарьян.

Преступный умысел «на систематическое хищение денежных средств», как считает следствие, у фигурантов дела возник в начале 2014 года. С этой целью в феврале 2015 года фигуранты провели операции по выпуску и реализации своих собственных ценных бумаг (векселей) на общую сумму 1,4 млрд рублей с целью вывода с баланса банка высоколиквидных активов. Установлено, что с 5 мая по 6 июля обвиняемые совершили 107 финансовых операций, они создавали и регистрировали фиктивные фирмы, через которые из ТРБ и Геленджик-Банка выводились денежные средства. Долг Геленджик-Банка перед крахом составил 867,2 млн руб. В период проведения сомнительных операций роль Мхитарьян, Горева и Ржевского заключалась в подтверждении подлинности заведомо недостоверных сведений, которые вносились в отчетность кредитного учреждения и затем передавались в ЦБ. Таким образом, считает следствие, обвиняемые пытались предотвратить назначение в кредитных учреждениях временной администрации.

Уголовное дело топ-менеджеров ТРБ и Геленджик-Банка рассматривалось в Замоскворецком райсуде с февраля 2020 года. В прениях представитель прокуратуры просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы на сроки от 7,5 до 15 лет. Защита настаивала на оправдании не признающих вины фигурантов. Однако вместо приговора судья объявила, что «уголовное дело подлежит возвращению прокурору». Прокуратура опротестовала решение суда первой инстанции, Мосгорсуд на днях отменил это постановление и вернул дело на новое рассмотрение с другим составом суда.