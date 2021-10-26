Рост ключевой ставки Центробанка делает дороже для бюджета страны обслуживание программ льготной ипотеки: размер компенсации банкам напрямую зависит от уровня ключевой ставки, а она выросла с марта по октябрь с 4,25% до 7,5%, пишут «Ведомости» , уточняя, что, как сообщил 25 октября замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, в этом году траты бюджета на возмещение банкам выпадающих процентных доходов на 14 млрд рублей превысили запланированный бюджетом объем.

«Мы сейчас подсчитываем, сколько это будет стоить для бюджета в следующем году, но уже сейчас могу сказать, что мы до того выходили с дефицитом в 14 миллиардов рублей и нам надо будет в ходе исполнения предусматривать дополнительное финансирование, а с учетом последнего повышения, которое нигде еще не учитывается, мы перевалим за 100 миллиардов рублей расходов на субсидирование только по трем нашим основным льготным программам», — оценил Моисеев, не уточнив, сколько дополнительно потребуется расходов на льготные программы.

Сейчас действуют четыре льготные ипотечные программы: ипотека под 7%, семейная, дальневосточная и сельская; к примеру, по программе льготной ипотеки с господдержкой под 7% размер компенсации определяется как разница между ключевой ставкой ЦБ, увеличенной на 3 процентных пункта, и льготной ставкой.

Мутко прогнозирует рост объема выдачи льготной ипотеки на 10% при пересмотре условий Увеличение максимальной суммы кредита по программе льготной ипотеки до 4 млн рублей приведет к росту объемов выдачи таких кредитов в РФ на 10%. Такое мнение выразил в понедельник журналистам генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

Для 1,7 трлн рублей ссуд, выданных до 1 июля 2021 года, когда льготная ставка была 6,5%, банкам со следующего месяца будут компенсировать 4%, а по выданным после — 3,5%; субсидии для компенсации разницы между льготной и рыночной ставкой банкам бюджет выделяет оператору программы «ДОМ.РФ».

В этом году изначально бюджет закладывал на субсидирование различных программ льготной ипотеки 52,47 млрд рублей, из них 12,6 млрд рублей предполагалось направить на возмещения по льготной ипотеке (по ставке 6,5%), 26,78 млрд рублей — на семейную и 13,08 млрд рублей — на остальные программы, но с июля 2021 года программы льготной и семейной ипотеки обновились и размер утвержденных субсидий по ним составил 92 млрд рублей; в бюджете на 2022 год размер запланированных субсидий по трем программам составляет 122,8 млрд рублей (44,5 млрд рублей по ставке 7%, 66,8 млрд рублей — на семейную и 11,5 млрд рублей — сельскую), на 2023 год — более 130 млрд рублей (39,2 млрд рублей по ставке 7%, 77,5 млрд рублей — на семейную, 13,8 млрд рублей — сельскую) и еще 56,4 млрд рублей в 2024 году — 32,6 млрд, 10 млрд и 13,8 млрд рублей соответственно, указано в проекте бюджета.