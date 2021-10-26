В рамках масштабной проверки реестра российского ПО Минцифры выявило в нем около 900 продуктов с неактуальными сведениями в описании, пишет РБК . Более 650 правообладателей прислали актуальную информацию, но 104 оказались исключенными из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), связаться с ними не удалось. По словам замглавы Минцифры Максима Паршина, по итогам аудита реестра ведомство будет инициировать исключение продуктов с неактуальными сведениями или не соответствующих требованиям.

Также Минцифры проверяет софт из реестра на соответствие утвержденным правительством требованиям: сторонние компоненты должны использоваться в таком ПО правомерно, позволять получать исключительные права на продукт; суммарная доля прямого или косвенного участия российских граждан и подконтрольных им организаций должна составлять более 50%, оно должно свободно продаваться на территории России.

Случаи исключения продуктов из реестра до сих пор были единичными. Хотя представители Минцифры говорили о необходимости провести аудит реестра последние несколько лет, работа началась только в этом году. В середине сентября издание CNews со ссылкой на источник в экспертном совете прогнозировало, что в результате проверки из реестра могут исключить до 30% продуктов.

Глава Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин отметил, что полноценный аудит реестра не проводился ни разу, а нормативно-правовая база с 2015 года совершенствовалась и критерии попадания в реестр эволюционировали. Директор центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух пояснил, что на начальном этапе в реестр включалось много продуктов, которые использовали базы данных Microsoft, IBM и других зарубежных компаний, и сейчас они не удовлетворяют требованиям — например, их нельзя распространять на всей территории страны.