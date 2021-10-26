📰 Дефицит на рынке полупроводников все шире охватывает автомобилестроительную отрасль, пишут «Известия» . Компании, не имеющие доступа к дешевым, но отсутствующим в наличии микросхемам, вынуждены сокращать производство, причем кризис затронул практически всех без исключения лидеров индустрии. Это неизбежно сказывается и на росте цен на машины, которому до сих пор не видно конца.

📰 Российский бизнес активно готовится к нерабочей неделе, пишут «Известия» . Салоны красоты привлекут дополнительных мастеров в оставшиеся до выходных дни, рассчитывая получить на 30% больше выручки в период до ограничений. Фитнес-клубы разрабатывают программы для онлайн-тренировок дома, а также планируют ввести скидки для привитых после окончания нерабочих дней. Ретейл увеличит штат сотрудников для сбора заказов, а маркетплейсы формируют наборы товаров для домашнего пользования.

📰 Годовые темпы роста цен на продовольственные товары в России увеличились на 10,34%, на непродовольственные — на 7,68%, пишут «Известия» . По словам экспертов, в нишах с высокой конкуренцией — большим числом компаний, которые борются за внимание покупателей, — цены в ближайшее время будут стагнировать. Также дольше удерживать цены на прежнем уровне смогут малые ретейлеры — магазины у дома, лавки, местные фермеры, заключили эксперты.

📰 Правительство РФ почти вдвое повысило прогноз по коэффициенту миграционного прироста в 2021 году — с 14,3 до 27,3, пишут «Известия» со ссылкой на данные, приведенные в Едином плане по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года и на период до 2030 года. Таким образом, число иностранных рабочих в России может увеличиться на 398 тыс. человек, что станет рекордным показателем за последнюю четверть века. Опрошенные демографы из НИУ ВШЭ и МГУ им. М. В. Ломоносова подтвердили корректность вычислений.

📰 Этот год не принес каких-то особенных сюрпризов на валютный рынок, и можно сказать, что завершается он для рубля относительно спокойно, рассказал «Российской газете» директор компании «Единый Брокер» Артем Арзамасцев. По его словам, учитывая околонулевые риски вложений в доллар, можно говорить, что «американец» стал одной из лучших валютных инвестиций 2021 года. Второе место после доллара можно смело отдать китайскому юаню, отметил эксперт. Рубль, который с начала года смог укрепиться к доллару с 74 до 70 рублей, занимает почетное третье место.

📰 Чистая прибыль банковского сектора за девять месяцев составила почти 1,9 трлн рублей — это на 65% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные в материале Банка России о развитии банковского сектора. Это больше, чем за прошлый год и докризисный 2019-й, когда прибыль банков достигла 1,7 трлн рублей. Правда, тогда такого успеха удалось достичь из-за технических факторов, в частности внедрения в российскую отчетность нового стандарта «МСФО 9». Банк России прогнозирует, что по итогам 2021 года банки впервые заработают 2,5 трлн рублей.

📰 Минцифры планирует создать суперприложение для чиновников: уже объявлен тендер почти на 500 млн рублей на разработку новых автоматизированных рабочих мест (АРМ), пишет «Коммерсант» . В состав комплекса, рассчитанного на 100 тыс. АРМ, войдут мессенджер, средства для видео-конференц-связи, почта, облачное хранилище и другие инструменты, необходимые в работе госслужащих. В министерстве рассчитывают, что новая система заработает до конца 2022 года, повысив информационную безопасность и независимость ведомств от санкционных рисков: большая часть чиновников, по оценке экспертов, до сих пор использует продукты Microsoft.

📰 Анонсированные властями Москвы и Подмосковья ограничения на работу торговых центров, магазинов, ресторанов и развлекательных заведений спровоцировали рост покупательского спроса, пишет «Коммерсант» . Посещаемость объектов относительно докризисных значений выросла на 7—10%, оборот — на 18—40%. Это позволит бизнесу отчасти компенсировать негативный эффект будущего закрытия, но на отложенные продажи рассчитывать не стоит, предупреждают эксперты.