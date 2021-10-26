Минэкономразвития готово вернуть в прогноз социально-экономического развития — базовый документ ведомства — оценку уровня бедности, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные представителя министерства, который добавил, что это уже прорабатывается совместно с Минтрудом.

По словам собеседника, аналитические расчеты проводятся при формировании линейки целевых показателей для Единого плана по достижению национальных целей; представитель Минтруда и соцзащиты подтвердил, что фактически такие межведомственные расчеты уже проводятся и при определенных методологических доработках показатель по уровню бедности может быть отражен в прогнозе социально-экономического развития.

Ранее за отсутствие оценок по бедности макропрогноз раскритиковал руководитель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин: «Такая цифра должна быть в прогнозе, но она в этот раз не представлена правительством, что, конечно, является некоторым недостатком, нужно эту группу населения лучше планировать».

СП обратила внимание на исчезновение этого показателя ранее в заключении на проект бюджета на 2022—2024 годы; в ее докладе уточнялось, что это объясняется несопоставимостью статистического ряда из-за изменения методики расчета прожиточного минимума, который лежит в основе оценки бедности.

Отсутствие показателя по уровню бедности не позволяет провести корректное сопоставление и анализ изменения показателя, отмечает ведомство в документе; так, по оценке СП, не вполне ясно, какой показатель следует считать исходным для реализации национальной цели в части снижения уровня бедности вдвое по сравнению с показателем 2017 года.