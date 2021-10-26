Российский фондовый рынок на открытии торгов во вторник демонстрирует снижение индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:07 мск индекс Московской биржи снизился на 0,26% — до 4 243,71 пункта, снижение индекса РТС составило 0,1% — до 1 917,69 пункта.

«Внешний фон с утра не располагает к возобновлению покупок. Американские фьючерсы торгуются в районе вчерашнего закрытия, но при этом дешевеют промышленные и драгоценные металлы. Нефть так и не смогла пробить сопротивление 86 долларов за баррель, торгуясь сейчас чуть выше 85 долларов. <…> Так что сегодня ждем легкой фиксации прибыли по российским акциям в отсутствие поводов для роста. Среднесрочным инвесторам стоит сохранять спокойствие: время для продажи давно купленных бумаг еще не пришло, а делать новые покупки страшно до понимания реакции рынка на грядущее неизбежное начало сворачивания программы стимулирования американской экономики», — отмечает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.