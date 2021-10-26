В ближайшие годы необходимо отказаться от публичных дискуссий о расширении прогрессивной шкалы налогообложения доходов физлиц, заявил научный руководитель и бывший ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, где проект финансового плана страны на 2022—2024 годы обсуждался с экспертным сообществом, пишут «Ведомости» .

По оценке Кузьминова, дальнейшее углубление шкалы (сейчас прогрессия построена лишь с одним шагом, получатели дохода свыше 5 млн рублей в год платят по ставке 15%) принесет в бюджет дополнительно максимум 50—60 млрд рублей, таким образом, серьезных доходов для казны изменение ставки не принесет, но доверие к рынку может существенно ослабить, считает он.

«У нас и так очень низкая склонность к инвестированию. ВШЭ на ближайшие годы свое предложение [о дальнейшем повышении ставки НДФЛ для богатых. — «Ведомости»] снимает», — резюмировал он.

ВШЭ ранее выступала с идеей повысить налоги на неинвестируемые личные доходы богатых россиян и неинвестируемые свободные средства корпораций; в заключении университета на проект федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предлагалось рассмотреть идею о дальнейшем повышении — до 20—24% — подоходного налога для физлиц с ежегодным доходом свыше 12 млн рублей и 24 млн рублей и о возвращении к 24-процентной или 30-процентной ставке налога на прибыль.

Эксперты «Вышки» тогда объясняли, что сложившаяся на тот момент внешнеэкономическая ситуация и достигнутый уровень технологий налоговой службы сдерживают бегство национального капитала и вывод денег российскими юридическими и физлицами из российской юрисдикции; таким образом, по мнению экспертов, в стране наблюдался потенциал для повышения налогового бремени.