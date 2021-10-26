Появление смартфонов с NFC или карты с кэшбэком спровоцировало 44% россиян отказаться от наличных. Об этом свидетельствуют данные исследования Райффайзенбанка, участие в котором приняли около 2 тыс. человек со всех городов России.

По данным опроса, главным критерием для перехода к безналичным платежам стало удобство (96% опрошенных) и только во вторую очередь вопросы гигиены (37% респондентов) и безопасности (31%). Также важным фактором для россиян стала доступность большинства важных функций в мобильных приложениях банков — это позволило совершать платежи и переводы онлайн без необходимости использовать банкоматы. Так, банкоматы используют для снятия и внесения наличных и почти перестали использовать для оплаты услуг, мобильной связи, проверки баланса счета или погашения кредита. Эти сервисы россияне получают в мобильном приложении своего банка.

«Отношение к банкоматам изменилось, и сейчас главный сервис в АТМ — это снятие и пополнение карты. При этом операции совершают реже, но суммы стали больше, поскольку наличные перестали быть инструментом для ежедневного управления финансами. Второй важный тренд — это переход значимых для клиента функций в мобильное приложение», — пояснил руководитель направления автоматизации процессов и развития устройств самообслуживания Райффайзенбанка Артем Ядройцев.