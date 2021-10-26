Родителей, которые одни воспитывают детей до 14 лет, могут освободить от сверхурочной работы. Соответствующий законопроект принят во втором чтении, инициатива вносит поправки в ТК РФ, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Допгарантии, в частности, предлагается распространить при направлении работников в служебные командировки, привлечении к работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни на матерей и отцов, воспитывающих без супруга или супруги детей в возрасте до 14 лет, а также опекунов детей указанного возраста, родителя, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также на работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет.

Гарантия будет заключаться в том, что они могут направляться в служебные командировки и привлекаться в указанное время к работе только с их письменного согласия при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медзаключением. Также они должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную командировку или от привлечения к указанной работе.

Кроме того, законопроектом предполагается установить для инвалидов допгарантии при направлении их в служебные командировки — такое направление допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. При этом эти работники также должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную командировку.