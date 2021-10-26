Административное приостановление деятельности бизнеса исключено из списка наказаний в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях РФ. Об этом сообщил уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг Денис Новак, входящий в рабочую группу по подготовке нового кодекса.

«Важным также является момент, что мы исключили из перечня видов административных наказаний такой вид наказания, как административное приостановление деятельности», — сказал он на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей.

В новом КоАПе предлагают поднять штрафы для бизнеса за ряд нарушений При условии, что контролеры будут соблюдать правило первого предупреждения, увеличение штрафов за отдельные статьи добросовестный бизнес не слишком отяготит, уверены эксперты.

По его словам, это было сделано по предложению бизнеса. «Если лицо, к которому была применена мера обеспечения производства в виде административного приостановления деятельности устранит последствия, устранит нарушения, которые являлись причиной применения этой меры и мера будет отменена, то это автоматически повлечет освобождение от административного наказания в виде штрафа», — добавил Новак. Кроме того, это позволит сохранить и превентивную меру — в другой раз такое лицо будет считаться повторно совершившим наказание.