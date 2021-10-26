Банк России установил официальные курсы валют на 27 октября.

Курс доллара понизился на 58,19 копейки, составив 69,5526 рубля (70,1345 рубля на 26 октября). Курс евро снизился на 1,04 рубля, до 80,7019 рубля (с 81,7418 рубля на 26 октября).

На Московской бирже на 13:58 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 31 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 22 копейки, валюты стоят 69,4 и 80,68 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 69,21—69,78 рубля за доллар и 80,42—80,96 рубля за евро.