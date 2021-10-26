Жители России взяли в III квартале 5,2 млн кредитов наличными – на 28% больше, чем в аналогичный период прошлого года, следует из данных Объединенного кредитного бюро, хранящего информацию о кредитах 97% банковских заемщиков.

В ОКБ отметили, что данный показатель является абсолютным рекордом по итогам одного квартала. При этом пик кредитования пришелся на август.

В частности, в сентябре банки предоставили 1,7 млн нецелевых необеспеченных кредитов – на 6% меньше, чем в августе, в котором были выданы рекордные 1,8 млн кредитов наличными, но на 24% больше, чем в сентябре 2020 года (1,36 млн кредитов).

Спад кредитования по сравнению с августом произошел во всех 30 регионах, лидирующих по количеству выданных в сентябре кредитов наличными. Наибольшее сокращение зафиксировано в Москве (минус 9%), Красноярском крае (минус 9%) и Алтайском крае (минус 11%).

В то же время по сравнению с сентябрем прошлого года все крупнейшие регионы нарастили выдачу кредитов. Наибольший рост был в Ростовской области (33%), Московской и Тюменской областях (по 32%).

В ОКБ прогнозируют, что в октябре и ноябре кредитование продолжит сокращаться из-за быстро роста ключевой ставки и введения новых ограничений из-за коронавируса.