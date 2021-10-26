Кредитование физических лиц – и необеспеченное, и ипотечное, особенно в ситуации массового использования жилья в качестве объекта инвестирования – это типичные для финансового рынка сферы формирования пузырей, рассказала в своем блоге PROстабильность на сайте «Эконс» первый заместитель председателя Центрального банка России Ксения Юдаева, уточнив, что Банк России уже сталкивался с такими ситуациями и создал инструментарий по купированию рисков.

«К примеру, у нас есть возможность дестимулировать выдачу необеспеченных кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой или с высокой полной стоимостью кредита путем повышения требований к капиталу банков (надбавок к коэффициентам риска для расчета норматива достаточности капитала) по кредитам с высокой долговой нагрузкой. В ипотеке такие ограничения возможны и по кредитам с низким первоначальным взносом. Проще говоря, наше регулирование заставляет банки откладывать больше собственных средств для поглощения будущих убытков по таким кредитам», – пояснила она.

По словам Юдаевой, эта мера эффективно работает как инструмент снижения рисков банков в случае, когда у заемщиков массово начинают возникать проблемы. «Это хорошо видно на примере прошлого, 2020 года. Когда заемщики начали массово обращаться за кредитными каникулами и реструктуризациями, Банк России распустил макропруденциальные буферы, то есть дал банкам возможность использовать ранее накопленную «заначку» на покрытие убытков по проблемным кредитам и выдачу новых. Наличие такой «заначки», или буфера, стало одним из тех факторов, которые помогли банкам справиться c ситуацией», – отметила эксперт.

Первый зампред ЦБ добавила, что, как показала практика, эти меры имеют ограниченную эффективность в случае, когда нужно притормозить рост рисковых видов кредитования. «Необходимость накапливать буферы ограничивает возможности выдачи новых рисковых кредитов в основном у банков с небольшим запасом капитала – им сложно заморозить часть собственных средств под рисковые кредиты. Банки же с большим запасом капитала гораздо менее чувствительны к таким мерам, особенно в связи с тем, что потребительское кредитование приносит им высокие доходы, которые покрывают повышенные требования к капиталу», – сказала Юдаева, добавив, что именно поэтому в результате повышения надбавок банки с небольшим запасом капитала могут притормаживать выдачу рисковых кредитов и частично переходить в чуть менее рисковые категории, однако их долю рынка могут оттягивать на себя банки с высокими запасами капитала.

«Именно такую ситуацию мы видим сейчас. Группа банков, на которую приходится 20% рынка, обеспечивает 40% прироста портфеля потребительских кредитов», – заключила эксперт.