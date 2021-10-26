Среднее значение индекса IQ российских городов за предыдущий год достигло 44,17 балла из 120 возможных, что на 8,44% выше, чем в 2019 году, и на 33,35% выше, чем в 2018-м, сообщается на сайте Минстроя России.

По словам заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, среднее значение индекса IQ растет высокими темпами уже второй год подряд. «Конечно, на это не могла не повлиять пандемия, которая стала катализатором для внедрения цифровых решений. Она ускорила крупные проекты цифровизации — например, Москва стала первым городом, набравшим 100 баллов индекса из 120 возможных. По итогам 2021 года мы увидим дальнейший рост значений индекса по всем направлениям», — отметил он.

Как показывают данные индекса, в минувшем году российские города уделяли внимание наименее цифровизованным направлениям городского хозяйства. Так, самый заметный рост по отношению к 2019 году был зафиксирован в тех субиндексах, где средний балл — меньше половины от возможного значения в 12 баллов.

Так, субиндекс «умный городской транспорт» со средним баллом 3,49 показал прирост в 25% к 2019 году. «Городское управление» (средний балл 2,52) вырос на 40%, «туризм и сервис» (средний балл 1,54) — на 52%, «инновации для городской среды» (1,88 балла) — на 60%. Субиндексы «интеллектуальные системы социальных услуг» (средний балл 6,55) и «умное ЖКХ» (средний балл 6,56), которые входят в число одних из наиболее развитых направлений, если говорить о цифровизации, показали рост на +4% и +5% к уровню 2019 года соответственно.

Субиндексом с самым высоким средним баллом — 9,17 из 12 — и, соответственно, самой сильной стороной российских городов остается направление «инфраструктура сетей связи». Однако по этому направлению не было зафиксировано прогресса — по отношению к 2019 году среднее значение субиндекса не изменилось.

Отмечается, что наибольший рост среднего значения индекса был зафиксирован в двух группах городов — среди крупнейших городов с населением от 1 млн человек и в малых городах с населением до 100 тыс. человек. В первой положительная динамика была зафиксирована у всех 16 участников, средний балл по отношению к 2019 году вырос на 14,1% и достиг 55,27 балла. В четвертой группе, где представлены самые маленькие города, рост индекса продемонстрировали 25 из 30 городов, а среднее значение выросло на 13,52% по сравнению с прошлым годом, составив 42,37.