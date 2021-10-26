Банк «Открытие» повышает ставку по накопительному счету «Моя копилка», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«С 1 ноября процентная ставка по счету «Моя копилка» на остаток от 10 тыс. рублей повышается до 5,5% годовых», — говорится в релизе.

Как уточняют в банке, проценты по «Моей копилке» начисляются ежедневно на фактический остаток средств на счете. Пополнение и снятие средств возможны без ограничений и без потери ранее выплаченных процентов.

Накопительный счет «Моя копилка» клиенты могут открыть в офисе и дистанционно через интернет-банк или мобильное приложение «Открытия».