Глава СберБанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным спрогнозировал рост спроса на стройматериалы. Ипотека и строительство, по мнению Грефа, могут стать одним из драйверов экономического роста в РФ.
По словам Грефа, ипотека в России по отношению к ВВП пока находится на «очень низком уровне». «Мы считаем, что по отношению к ВВП мы имеем рост примерно в 2,5 раза по ипотечному кредиту, [как] для стран с сопоставимым объемом спроса», — заметил глава СберБанка.
«Поэтому, скорее всего, мы в ближайшие годы будем иметь и спрос на рынке строительства и стройматериалов, что хорошо. Поэтому, если такая инфляционная волна не заденет так сильно, не будет продолжаться так, как сейчас (к сожалению, металлы и все остальное очень сильно подорожало, из-за этого подпрыгнули цены на жилье, конечно), то в принципе мы бы видели ипотеку и строительство как один из драйверов экономического роста», — сказал банкир.
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