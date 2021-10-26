Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об увеличении минимальной пенсии неработающих пенсионеров до 21 193 рублей. Как сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы, эти средства получат многодетные семьи, дети-сироты, ветераны Великой Отечественной войны и представители других льготных категорий граждан.

«Городскую доплату к пенсии и социальные выплаты москвичам проиндексируют на 4,8%. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, оно вступит в силу 1 января 2022 года. Таким образом, сумма минимальной пенсии неработающих пенсионеров составит 21 193 рубля. Доплату получают 2,1 млн москвичей», — говорится в сообщении.

Кроме того, на 4,8% увеличится размер единовременных и ежемесячных социальных выплат. Их получают многодетные семьи и малообеспеченные семьи с детьми, дети, чьи родители погибли в результате террористических актов, техногенных и иных катастроф, дети и родители погибших военнослужащих, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов или инвалидов с детства, студенческие семьи, усыновители, опекуны (попечители), приемные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Также к категориям населения, которых коснется увеличение выплат, относятся ветераны Великой Отечественной войны и участники обороны Москвы, ветераны боевых действий, труженики тыла, ветераны труда, дети войны, реабилитированные граждане, герои Советского Союза, герои России, полные кавалеры ордена Славы, герои Социалистического Труда, герои Труда РФ, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, их вдовы и родители.

Также доплата положена юбилярам супружеской жизни, долгожителям (в возрасте 100 лет и старше), почетным гражданам города, гражданам, имеющим особые заслуги в области культуры, искусства и спорта, летчикам-испытателям и представителям других льготных категорий граждан.