Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 6 копеек к предыдущему закрытию и составил 69,6475 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 49 тыс. сделок на 2,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 69,21—69,78 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 80,73 рубля, уменьшившись на 17 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 9 тыс. сделок на 561,7 млн евро по курсам от 80,42 до 80,955 рубля за евро.

Основным драйвером для рубля остаются цены на нефть, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. Кроме того, на российском рынке еще сохраняются положительные для рубля эффекты от налоговых платежей и резкого ужесточения процентной политики Банка России, добавляет он.



«Доллар США сегодня оставался под давлением и, честно говоря, выглядит довольно жалко. «Россиянин» откровенно перекуплен, но пока оснований для коррекции нет. Пара доллар/рубль может снижаться и к 69,5 рубля, и 69,3 рубля, и далее. Евро стоит 80,72 рубля и способен колебаться в пределах 80,3—81,35 рубля», — комментирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

