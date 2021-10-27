Правительство решило расширить список отраслей, которые могут претендовать на кредитную поддержку по антикризисной программе ФОТ 3.0, пишут «Известия» . Об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов объявил 26 октября на встрече с представителями МСП. По его словам, в программу включат ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения; дополнительное образование детей и взрослых; стоматологическую практику; стирку и химчистку текстильных и меховых изделий; услуги парикмахерских и салонов красоты; услуги по уходу за детьми.

В рамках программы помощь смогут получить даже крупные предприятия из сфер культуры и общепита — для них было сделано исключение. По предварительной оценке, с учетом всех дополнений в 2022 году на программу потребуется до 20 млрд дополнительного финансирования, заявила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Титов предложил поддержать бизнес, не попавший в реестр МСП Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил оказать поддержку российскому бизнесу, не попавшему в реестр МСП, в случае потери 30% и более выручки за период ограничений, связанных с COVID-19. С таким предложением он обратился в своем письме к первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову.

Если период нерабочих дней будет продлен, бизнесу понадобятся дополнительные меры поддержки, отметил Белоусов. Он согласился подумать над тем, какие преимущества могут получить предприниматели, которые добросовестно соблюдали указания Роспотребнадзора: вакцинировали своих сотрудников и вовремя переводили их на «удаленку». Также первый вице-премьер счел возможным проработать инициативу, касающуюся недельной отсрочки по уплате страховых взносов за октябрь, которую необходимо произвести до 15 ноября.

Расширение действия программы ФОТ 3.0 на новые отрасли — то, о чем давно просил бизнес, заявил глава «Опоры России» Александр Калинин. По его словам, хоть в указанных шести отраслях не сконцентрировано большое количество сотрудников, для этих сфер наличие такой поддержки совершенно необходимо. По словам президента «Деловой России» Павла Титова, в следующий пакет мер поддержки стоило бы внести сокращение фискального бремени — ввести налоговые кредиты. Как отметил глава Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев, в отношении получения помощи следует ввести заявительный принцип: любому предприятию нужно предоставить возможность сообщить о сокращении спроса и оборотов с тем, чтобы претендовать на господдержку.