В Кассационный суд Франции поступила жалоба Ощадбанка, государственного сберегательного банка Украины, на решение Апелляционного суда Парижа, отказавшегося взыскивать с России более 1,3 млрд долларов, говорится на сайте финансовой организации.

«Ощадбанк сообщает о направлении заявления в высшую судебную инстанцию Франции — Кассационный суд — с жалобой на вынесенное в марте 2021 года решение Апелляционного суда Парижа, отменившего арбитражное решение 2018 года о выплате Россией в пользу Ощадбанка около 1,4 млрд долларов», — поясняется в пресс-релизе.

Украинская финансовая организация инициировала спор с Россией в 2015 году в связи с возникшими претензиями по активам в Крыму. При этом банк ссылался на соглашение между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций.

По арбитражному решению РФ должна была выплатить компенсацию в размере более 1 млрд долларов за якобы причиненные истцу убытки.

Однако в марте этого года Апелляционный суд Парижа отменил это решение. Министерство юстиции РФ тогда пояснило, что судебная инстанция поддержала довод об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора.

«В частности, Российской Федерации удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение Ощадбанка, были созданы до 1 января 1992 г., то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций», — говорилось в пресс-релизе Минюста РФ.

В ведомстве тогда подчеркнули, что «данное решение будет иметь прецедентное значение и по другим делам с участием так называемых украинских инвесторов, которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях».