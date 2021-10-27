📰 На нерабочие дни в конце октября — начале ноября почти не осталось мест на рейсах в Египет и Турцию, пишут «Известия» . Ценник на последние билеты в Анталью взлетел до 350 тыс. рублей, а на курорты Египта — до 450 тыс. рублей. Свободные кресла в самолетах на эти направления заканчиваются быстрее, чем места в отелях, и в точках продаж разных туроператоров путешественники больше не могут забронировать путевку, рассказали источники на рынке. Туроператоры ожидают, что к 30 октября загрузка отелей и мест на чартерных и регулярных рейсах достигнет 100%.

📰 «Бычий» тренд на российском фондовом рынке продолжится как минимум до конца года, пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков. Однако, по их оценкам, сильного подъема котировок не стоит ждать: индексы Мосбиржи к концу 2021 года закроются на отметке 4 000—4 400 пунктов, РТС — 1 950—2 000. К концу года курс рубля сохранится близ текущих позиций к доллару и евро: диапазон колебаний составит 68—71 и 78—81 рубль соответственно. В группе поддержки рынка акций и нацвалюты выступят ультрамягкая политика центробанков и высокие цены на сырье, считают специалисты.

📰 Похищение QR-кода для подтверждения вакцинации от коронавирусной инфекции теоретически возможно, рассказал «Известиям» специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин. По его словам, украсть QR-код можно с помощью удаленного доступа к устройству, на котором он хранится, а также с помощью фото или видеофиксации. Чтобы избежать похищения информации о вакцинации с помощью видеокамер или фотоаппаратов, нужно не раскрывать документ в общественных местах. В таком случае злоумышленник не сможет зафиксировать QR-код или идентификатор сертификата, пояснил эксперт.

📰 Соискатели на российском рынке труда становятся все более избирательными при выборе работодателя, в результате чего компаниям приходится все в большей мере соответствовать их требованиям к зарплате и кадровой политике, пишет «Коммерсант» . По словам экспертов, такую ситуацию создает дефицит кадров, обострившийся в период пандемии. Адаптироваться к новым условиям приходится и государству — постепенно его приоритетом в этой сфере становится комплексная поддержка занятости, а не просто выплата пособий по безработице.

📰 Около двух десятков крупных российских компаний и организаций вчера подписали первый российский Кодекс этики искусственного интеллекта (ИИ), пишет «Коммерсант» . Его разработка предусмотрена стратегией развития ИИ до 2030 года и федеральным проектом «Искусственный интеллект». Документ является добровольным к исполнению и закрепляет базовые требования к применению этой технологии, в том числе по части обеспечения безопасности данных, идентификации ИИ при взаимодействии с людьми и сохранения ответственности при его применении за человеком.

📰 Ставки на рынке гособлигаций закрепились на уровне 8,09% годовых, обновив максимумы за полтора года, пишет «Коммерсант» . После решения ЦБ о повышении ключевой ставки доходности выросли на 0,4—0,6 процентного пункта. Причем по среднесрочным выпускам ставки превысили уровень длинных бумаг, что на российском рынке свидетельствует о временном характере инфляции и высоком уровне ставок.

📰 Российские аэропорты рассчитывают восстановить пассажиропоток в осенне-зимнем расписании до допандемийного уровня, а возможно, и превзойти его, пишет «Коммерсант» . Аэропорты курортных регионов даже надеются на исторические рекорды трафика. Но, уточняют эксперты, для авиакомпаний рост пассажиропотока внутри РФ не может полностью компенсировать сокращение международных полетов, и авиаперевозки в 2021 году отстанут от докризисного уровня на 15—20%.

📰 Страховой сервис BestDoctor, который предоставляет услуги добровольного медицинского страхования через партнерства с другими игроками, планирует купить собственного страховщика — хабаровскую компанию «Резерв» у банкира Игоря Кима, пишет РБК со ссылкой на материалы Федеральной антимонопольной службы, куда обратилась кипрская Rafulia Holding Limited (владелец ООО «Бестдоктор») с просьбой согласовать сделку. При этом после покупки собственного страховщика BestDoctor не планирует отказываться от предоставления услуг ДМС через партнеров.

📰 По итогам первой половины 2021 года доля онлайн-продаж продуктов питания со скидками в России достигла 69%, непродовольственных товаров — 77%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные NielsenIQ. Годом ранее показатели были 60% и 66% соответственно. Как отмечают аналитики, это рекордные значения, значительно превосходящие офлайн-розницу, где доля промопродаж находится на уровне 52—53%. Согласно NielsenIQ, средняя скидка на FMCG в онлайн-магазинах — около 20%, а в наиболее продвигаемых категориях приближается к 30%.