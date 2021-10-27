Банк России начиная с 1 апреля 2022 года при проведении операций предоставления ликвидности на внутреннем рынке будет использовать информацию о кредитных рейтингах контрагентов Центробанка вместо информации о классификационных группах. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

В релизе говорится, что с указанной даты операции РЕПО и операции кредитования под обеспечение будут проводиться Банком России с кредитными организациями при наличии у них хотя бы одного кредитного рейтинга, присвоенного рейтинговыми агентствами «АКРА» или «Эксперт РА».

В ЦБ напомнили, что использование кредитных рейтингов для операций кредитования под обеспечение предусмотрено указанием Банка России от 15 сентября 2021 года «О форме и условиях рефинансирования кредитных организаций под обеспечение».

При этом минимальный из имеющихся у кредитной организации кредитных рейтингов должен находиться на уровне не ниже:

«B-(RU)»/«ruB-» по классификации рейтинговых агентств «АКРА»/«Эксперт РА» для операций РЕПО и операций кредитования под обеспечение в виде ценных бумаг;

«BB-(RU)»/«ruBB-» по классификации рейтинговых агентств «АКРА»/«Эксперт РА» для операций кредитования под обеспечение в виде прав требования по кредитным договорам.

Ранее регулятор планировал осуществить переход к использованию кредитных рейтингов с 1 января 2022 года. В Центробанке считают, что перенос срока начала использования кредитных рейтингов на 1 апреля 2022 года даст кредитным организациям дополнительное время подготовиться к указанному изменению.