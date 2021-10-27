Введение института небанковских поставщиков позволит поднять конкуренцию на новый уровень, от чего в конечном счете выиграет потребитель. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявила глава наблюдательного совета НСПК Ольга Скоробогатова.

«Система предоставления финансовых и нефинансовых услуг меняется с учетом новых потребностей граждан и бизнеса. Введение института небанковских поставщиков позволит поднять конкуренцию на новый уровень, от чего в конечном счете выиграет потребитель», — отметила она.

При этом, по словам Скоробогатовой, банкам в борьбе за клиента действительно придется активнее развивать свои услуги и сервисы, креативить и снижать тарифы.

«Так, внедрение с2в-платежей в СБП подтолкнуло некоторые банки к снижению комиссий по эквайрингу. От этого выигрывает бизнес, который получает возможность снизить свои издержки, что в конечном итоге почувствует потребитель, например, в виде программ лояльности торгово-сервисных предприятий или в виде дополнительных скидок и бонусов. Это уже делают некоторые сетевые магазины именно благодаря внедрению СБП», — подчеркнула она.

Глава наблюдательного совета НСПК добавила, что подходы к регулированию платежей должны быть одинаковыми. «Есть поставщики, которые хотят предоставлять клиентам только возможность оплачивать продукты и услуги, а не выдавать кредиты или открывать депозиты. И регулирование НППУ будет разработано именно для них. Если же компания хочет оказывать весь спектр банковских услуг, она, конечно, должна получить профильную лицензию», — заключила Скоробогатова.