На российском рынке должны быть равные условия для всех игроков, поэтому российских экосистем должно быть несколько. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявила глава наблюдательного совета НСПК Ольга Скоробогатова.

«Мы считаем, что на российском рынке должны быть равные условия для всех игроков. Тогда при входе на наш рынок у иностранных гигантов не будет преференций по сравнению с нашими достаточно молодыми экосистемами. Но мы хотим, чтобы и российские экосистемы тоже конкурировали между собой», — подчеркнула она.

По мнению Скоробогатовой, их должно быть не менее трех — пяти, при этом они должны быть открытыми, что позволит не допустить монополизации рынка одним игроком.

«В этом случае экосистемы будут, по сути, благом для общества, для граждан, которые смогут свободно переходить из одной экосистемы в другую в зависимости от своих потребностей», — пояснила глава набсовета НСПК, добавив, что именно поэтому важно найти правильный баланс при формировании регулирования экосистем и их развитии, чем сейчас НСПК и занимается.