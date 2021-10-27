Российский фондовый рынок на открытии торгов в среду демонстрирует снижение индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:11 мск индекс Московской биржи снизился на 0,52% — до 4 213,67 пункта, снижение индекса РТС составило 0,35% — до 1 909,56 пункта.

«Похоже, что на рынке началась массовая фиксация прибыли и подготовка части инвесторов к уходу в безрисковые инструменты — депозиты и высоконадежные облигации. Причиной этого является жесткая денежно-кредитная политика Банка России. При этом с большой вероятностью регулятор поднимет ключевую ставку до конца года еще на 0,5 процентного пункта — до 8% годовых. Естественно, что в таких условиях у многих возникает соблазн перестать думать и направить все или часть средств в депозиты и облигации. <…> Против рынка акций играет и рост курса рубля, что приводит к снижению балансовой выручки экспортеров, доля которых в индексе Мосбиржи превалирует. <…> Весь этот негатив продолжит действовать на рынок и сегодня. К нему добавился не очень хороший внешний фон: на 0,75% падает нефть, пытаясь бороться за отметку 85 долларов, в минусе большинство промышленных и драгоценных металлов. Правда, американские фьючерсы растут в пределах 0,2%, но этого недостаточно, чтобы возобновить рост», — отмечает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.