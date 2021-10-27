Цифровой рубль наравне с наличными и безналичными деньгами станет одним из инструментов расчета. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщила глава наблюдательного совета НСПК Ольга Скоробогатова.

«Цифровой рубль наравне с наличными и безналичными деньгами станет одним из инструментов расчета. Человек сам сможет выбрать, какой именно формой рубля ему удобнее расплачиваться в тех или иных обстоятельствах», — пояснила Скоробогатова.

По ее словам, для НСПК важны повышение доступности и удобства платежных сервисов, а также снижение стоимости таких услуг для граждан и бизнеса. «Поскольку доля наличных платежей в розничном обороте становится меньше, то нам нужно предложить человеку и бизнесу аналогичный инструмент, но в цифровом виде», — отметила она.

«Цифровой рубль, если сравнивать достаточно упрощенно, аналогичен бумажному рублю у вас в кошельке, только находиться он будет в вашем цифровом кошельке», — добавила Скоробогатова, уточнив, что платформа Центрального банка предоставит одинаковые условия для всех граждан и для бизнеса с точки зрения тарифов, одинаковые условия с точки зрения времени перевода и отсутствие лимитов на те суммы, которые будут в кошельках.