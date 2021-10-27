В России наблюдается тенденция роста числа занятых, но текущая ситуация может внести коррективы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на форуме труда и занятости «Будущее сферы труда в России».

«Анализ помесячной динамики этого показателя свидетельствует о четкой тенденции роста занятости населения, конечно, определенные коррективы в этот положительный тренд может внести сегодняшняя ситуация», — сказала она.

По словам Голиковой, программа помощи занятости молодежи позволит ежегодно охватывать прямыми мерами 380 тыс. человек, а косвенными — около 5 млн. Цифровизация государственного управления и администрирования приведет к троекратному сокращению теневого рынка. Вице-премьер прогнозирует сокращение численности работающих в классических формах занятости на 12%.