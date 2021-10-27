Группа ВТБ за девять месяцев 2021 года заработала чистую прибыль в размере 258 млрд рублей, что превосходит показатель аналогичного периода прошлого года в 4,4 раза и соответствует 18% возврата на капитал. Об этом сообщила пресс-служба банка ВТБ.

Чистые процентные доходы группы составили 475,7 млрд рублей за девять месяцев 2021 года и 169,7 млрд рублей за III квартал 2021 года, увеличившись на 22,8% и 25,2% год к году соответственно. Чистая процентная маржа составила 3,8% за девять месяцев и 3,9% за III квартал по сравнению с 3,8% в аналогичных периодах прошлого года.

«Устойчивость чистой процентной маржи обусловлена дальнейшей оптимизацией структуры фондирования и увеличением доли более доходных кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле», — пояснили в банке.

Чистые комиссионные доходы составили 123,5 млрд рублей за девять месяцев и 39,4 млрд рублей за III квартал 2021 года, увеличившись на 28,8% и 12,3% год к году соответственно. Сильная динамика данного показателя вызвана развитием трансакционного бизнеса группы и стабильно увеличивающимся объемом комиссий за распространение страховых продуктов и комиссий брокерского бизнеса.

Стоимость риска группы по итогам девяти месяцев составила 0,7% и 0,5% по итогам III квартала 2021 года, сократившись на 120 базисных пунктов и на 180 б. п. год к году по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Расходы на создание резервов составили 78,4 млрд рублей за девять месяцев и 24,1 млрд рублей за III квартал, что ниже уровней аналогичного периода прошлого года на 57,8% и 66,5% соответственно.

По состоянию на 30 сентября 2021 года объем совокупного кредитного портфеля ВТБ до вычета резервов составил 14,3 трлн рублей, увеличившись на 8,9% с начала года.

Кредиты физическим лицам выросли с начала года на 15,9% — до 4,5 трлн рублей на фоне восстановления спроса на потребительское кредитование и продолжающегося роста ипотечного портфеля. Объем кредитов юридическим лицам увеличился на 6% с начала года — до 9,9 трлн рублей.

«В результате опережающего роста портфеля кредитов населению доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы увеличилась до 31% по сравнению с 29% на конец 2020 года», — пояснили в ВТБ.

Доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле сократилась с начала года на 110 б. п., составив 4,6% на 30 сентября 2021 года. Покрытие совокупного кредитного портфеля резервами под обесценение составило 6,4% (6,8% на 31 декабря 2020 года), покрытие неработающих кредитов резервами — 140,2% (по сравнению с 120,6% на начало года).

С начала 2021 года средства клиентов группы выросли на 17,9% — до 15,1 трлн рублей. Рост средств клиентов — юридических лиц по итогам девяти месяцев составил 29,1%, при этом рост остатков на текущих счетах юридических лиц — 48,2%.

Объем средств клиентов — физических лиц по итогам девяти месяцев увеличился на 231,4 млрд, или 4%, составив 6 трлн рублей.

«Рост остатков на текущих и накопительных счетах компенсировал нулевую динамику средств на срочных депозитах. При этом в третьем квартале наблюдалось изменение тренда в динамике привлечения средств клиентов — физических лиц на срочные депозиты. После снижения на 6,1% и 2,6% в первом и втором кварталах соответственно срочные депозиты населения выросли на 9,2% в третьем квартале 2021 года», — сказано в комментарии банка.