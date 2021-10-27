Реализация программы по содействию занятости молодежи до 2030 года позволит ежегодно охватывать 380 тыс. человек прямыми и 5 млн — косвенными мерами поддержки. Об этом в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на форуме труда и занятости «Будущее сферы труда в России».

«Планируется, что реализация ее мероприятий позволит ежегодно охватить 380 тысяч человек прямыми мерами и порядка 5 миллионов человек косвенными», — сказала она, добавив, что документ находится в высокой степени готовности.

Основными направлениями программы станут карьерные стратегии молодежи в соответствии с личностными способностями и запросами рынка труда, соответствие получаемого образования требованиям работодателей, создание условий для совмещения образования и трудовой деятельности, создание дополнительных механизмов снижения рисков незанятости молодежи.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ отметил относительно высокий процент безработицы среди молодежи. По данным Минтруда, доля безработных среди молодежи от 18 до 29 лет увеличилась с традиционных 14% до 16% сегодня, но показатель не является катастрофическим.