Количество выявленных в банковской системе РФ поддельных денежных знаков Банка России в III квартале 2021 года составило 8 981 штуку, что на 39,2% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчете ЦБ.

Среди выявленных подделок обнаружено 6 730 поддельных пятитысячных банкнот, 1 070 поддельных двухтысячных банкнот, 990 поддельных банкнот номиналом в 1 тыс. рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (три штуки). При этом было выявлено 46 поддельных монет номиналом 10 рублей и 16 поддельных монет номиналом 5 рублей.

Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе — 4 360 штук. Самый низкий показатель зафиксирован в Дальневосточном ФО — 104 выявленные поддельные банкноты.

Поддельных банкнот иностранных государств в III квартале 2021 года было выявлено 833 штуки. Из них в июле обнаружено 399 подделок, в августе — 246, в сентябре — 188. Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (794 штуки). Преимущественно это были поддельные банкноты номиналом 100 долларов США серии 2006A. Поддельных банкнот евро обнаружено 30 штук. Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани — девять штук.