Совокупный спрос физических лиц на наличную иностранную валюту на внутреннем российском рынке в августе 2021 года повысился по сравнению с июлем на 8% и составил 3,2 млрд долларов США в долларовом эквиваленте. Такие данные приводятся в опубликованном Центробанком РФ «Обзоре основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в августе 2021 года» .

В ЦБ отметили, что к росту покупок иностранной валюты физическими лицами в уполномоченных банках стало снятие въездных и иных карантинных ограничений в наиболее популярных у россиян странах (Турция, Египет). В то же время спрос на иностранную валюту в августе 2021 года оказался меньше, чем в августе 2019 и 2020 годов, на 8% и 15% соответственно.

В отчетном месяце ЦБ зафиксировал увеличение спроса населения на доллары США по сравнению с июлем 2021 года на 10%, а на европейскую валюту — на 4%. Совокупно эти валюты были приобретены в уполномоченных банках, получены по конверсии и сняты со счетов на суммы 2 млрд долларов и 1,1 млрд долларов соответственно. При этом доля долларов в структуре совокупного спроса выросла до 64% относительно 63% месяцем ранее, а европейской валюты — сократилась с 36% до 34%.

В августе 2021 года объем покупки физическими лицами иностранной валюты в уполномоченных банках составил 1,4 млрд долларов, что на 22% больше, чем месяцем ранее. При этом спрос на доллары увеличился на 26% по сравнению с июлем, европейской валюты — на 16%.

Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты в августе по сравнению с июлем возросло на 13% и составило 1 млн сделок. Средний размер сделки по покупке вырос на 8% и составил 1 338 долларов.

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в августе 2021 года физическими лицами было снято 1,8 млрд долларов, что практически соответствует уровню предыдущего месяца.

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в августе 2021 года по сравнению с июлем снизилось на 5% и составило 2,8 млрд долларов. Объем совокупного предложения был меньше, чем в августе 2019 года, на 12%, но больше, чем в августе 2020 года, на 16%.

По данным Центробанка, совокупное предложение населением долларов в августе 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем сократилось на 7%, европейской валюты — выросло на 3%, составив 2 млрд и 0,8 млрд долларов соответственно. Доля долларов в структуре совокупного предложения уменьшилась до 71% относительно 73% месяцем ранее, доля европейской валюты выросла с 25% до 27%.

В августе 2021 года населением было продано уполномоченным банкам 1 млрд долларов наличной иностранной валюты, что практически соответствует уровню предыдущего месяца. Продажи долларов сократились на 3%, европейской валюты — выросли на 6%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с июлем увеличилось на 4% и достигло 1,3 млн сделок. Средний размер сделки по продаже сократился на 5% и составил 814 долларов.

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в августе 2021 года было зачислено 1,7 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 7% меньше, чем месяцем ранее.

В Центробанке отметили, что рост чистого спроса со стороны населения на иностранную валюту в августе 2021 года преимущественно был обусловлен увеличением спроса на доллары, в то время как на европейскую валюту он оставался практически стабильным.

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в августе 2021 года по сравнению с июлем увеличился на 5% и составил 1,1 млрд долларов.