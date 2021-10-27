С января по июнь 2021 года страховые компании направили в правоохранительные органы 359 заявлений по подозрению в совершении мошеннических действий из сегмента каско, общая сумма заявленного страховщиками ущерба составила 588 млн рублей, свидетельствуют данные статистики Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по количеству направленных заявлений в полицию с признаками совершения мошеннических действий за первое полугодие 2021 года. При этом за 2020 год страховщики отправили правоохранителям 740 заявлений по подозрению на мошенничество в каско, а сумма общего ущерба по ним составила почти 1,6 млрд рублей.

По заявлениям возбуждено уже 82 уголовных дела. Сравнив относительные величины экономического ущерба в каско, можно констатировать снижение уровня мошеннических действий на 25%, отметили эксперты.

По словам вице-президента ВСС Сергея Ефремова, в первом полугодии 2021 года страховыми компаниями в полицию направлено 4,8 тыс. заявлений по фактам мошенничества более чем на 2,5 млрд рублей.

Положительные тенденции наблюдаются не только в снижении общего размера ущерба, причиняемого страховщикам действиями мошенников из сферы каско, но и в уменьшении доли страховых случаев по разным категориям рисков. Например, за первые шесть месяцев 2020 и 2021 годов ощутимо снизилось количество обращений, получаемых страховщиками от клиентов в связи с угонами транспортных средств. Если в первом полугодии 2020 года отмечено 868 таких случаев, то за аналогичный период 2021 года зафиксировано 498 случаев, что на целых 43% меньше. На 30% снизилось количество обращений граждан в связи с наступлением страховых случаев, вызванных пожарами.