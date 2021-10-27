Банк России установил официальные курсы валют на 28 октября.

Курс доллара вырос на 25,78 копейки, составив 69,8104 рубля (69,5526 рубля на 27 октября). Курс евро увеличен на 32,7 копейки, до 81,0289 рубля (80,7019 рубля на 27 октября).

На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 14:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 70,27 рубля (плюс 77 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 81,48 рубля (плюс 88 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 69,42—70,44 рубля за доллар и 80,54—81,65 рубля за евро.