Инфляция в России на конец 2021 года, скорее всего, будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона в 7,4—7,9%. Об этом сообщил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

«Наш базовый прогноз предполагает инфляцию на конец года в 7,4—7,9%. Пока мы видим, что идем ближе к верхней границе этого прогноза», — сказал он.

Глава департамента при этом подчеркнул, что прогноз на 2022 год остается неизменным — 4—4,5%.

«Мы видим, что в первой половине следующего года разворот инфляционных трендов начнет принимать устойчивый характер», — пояснил он.