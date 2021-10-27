Инфляция в России на конец 2021 года, скорее всего, будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона в 7,4—7,9%. Об этом сообщил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.
«Наш базовый прогноз предполагает инфляцию на конец года в 7,4—7,9%. Пока мы видим, что идем ближе к верхней границе этого прогноза», — сказал он.
Глава департамента при этом подчеркнул, что прогноз на 2022 год остается неизменным — 4—4,5%.
«Мы видим, что в первой половине следующего года разворот инфляционных трендов начнет принимать устойчивый характер», — пояснил он.
Инфляционные ожидания населения в октябре увеличились, превысив локальный максимум июля 2021 года, и достигли максимальных значений с ноября 2016 года. Согласно проведенному по заказу Банка России очередному опросу ООО «инФОМ», данные которого приводятся в комментарии регулятора «Инфляционные ожидания и потребительские настроения», граждане оценивают инфляцию на год вперед в 13,6%.