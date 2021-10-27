Московская биржа закрыла сделку по покупке 65,5% акций компании BierbaumPro AG, сообщается в релизе биржи. Таким образом, доля владения Московской биржи в BierbaumPro AG увеличилась с 29,5% до 95%.

Платформа предлагает клиентам сервисы по агрегации ликвидности, мэтчингу и алгоисполнению в широком перечне валютных инструментов, а также сервисы для подключения более чем к 60 провайдерам валютной ликвидности. Среднедневной оборот платформы NTPro в 2021 году составляет около 7,5 млрд долларов США.

Использование технологий NTPro расширяет спектр возможностей для клиентов обеих компаний и позволяет им получить торговые решения NTPro в области валютных операций в сочетании с клиринговыми и расчетными сервисами Московской биржи.

На базе технологий NTPro работает сервис Московской биржи «Линки с иностранными провайдерами ликвидности» на валютном рынке. Участники рынка могут заключать сделки спот с валютами G10 по ценам мирового OTC-рынка с расчетами через Национальный Клиринговый Центр (НКЦ, входит в Группу «Московская Биржа»).

В декабре Московская биржа планирует предоставить возможность клиринга внебиржевых сделок с предварительной проверкой обеспечения в НКЦ клиентам NTPro, что позволит использовать биржевое обеспечение для работы на OTC-рынке через платформу. В перспективе данный сервис планируется предоставлять и участникам других электронных платформ.

Отмечается, что биржа рассчитывает на дальнейшее развитие платформы NTPro в тесном взаимодействии с текущей командой.