Число киберпреступлений в Центральной России растет, с начала года — на четверть, а их раскрываемость остается невысокой, констатировал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.

«Серьезную обеспокоенность вызывает рост преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В текущем году в округе количество этих преступлений выросло на четверть и достигло более 66 тысяч. Их раскрываемость остается на низком уровне», — сказал Патрушев.

Эти преступления в основном связаны с распространением материалов экстремистского характера, обманом людей, а также торговлей наркотиками, отметил Патрушев, добавив, что все активнее информационные технологии используются для вербовки боевиков, отмывания денег, финансирования терроризма и экстремизма.

«Только в текущем году в округе в рамках проведения финансового мониторинга наложены аресты на денежные средства в общей сумме 67 миллионов рублей, которые предназначались для финансирования указанной деятельности. Заблокировано свыше 12 тысяч материалов экстремистской направленности», — сказал секретарь Совбеза.