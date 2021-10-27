Число киберпреступлений в Центральной России растет, с начала года — на четверть, а их раскрываемость остается невысокой, констатировал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.
«Серьезную обеспокоенность вызывает рост преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В текущем году в округе количество этих преступлений выросло на четверть и достигло более 66 тысяч. Их раскрываемость остается на низком уровне», — сказал Патрушев.
Эти преступления в основном связаны с распространением материалов экстремистского характера, обманом людей, а также торговлей наркотиками, отметил Патрушев, добавив, что все активнее информационные технологии используются для вербовки боевиков, отмывания денег, финансирования терроризма и экстремизма.
«Только в текущем году в округе в рамках проведения финансового мониторинга наложены аресты на денежные средства в общей сумме 67 миллионов рублей, которые предназначались для финансирования указанной деятельности. Заблокировано свыше 12 тысяч материалов экстремистской направленности», — сказал секретарь Совбеза.
Киберпреступники больше не стремятся разрабатывать собственное вредоносное ПО, отдавая предпочтение готовым программам. Об этом говорится в исследовании «Лаборатории Касперского» об изменении ландшафта русскоговорящей киберпреступности с 2016 по 2021 год.