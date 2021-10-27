Менеджмент ВТБ сохраняет планы выплатить дивиденды за 2021 год по обыкновенным акциям в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, при этом допускает разные коэффициенты выплат по обыкновенным и привилегированным акциям, заявил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Менеджмент намеревается исполнить обещания по обыкновенным акциям, выплатив эквивалент 50% прибыли по МСФО по итогам 2021 года», — заявил Пьянов в ходе телефонной конференции. По его словам, ВТБ сохраняет желание разбить дивидендный платеж на два транша, один будет выплачен по итогам годового собрания акционеров, которое должно будет пройти до 30 июня 2022 года, а второй — в IV квартале через внеочередное заочное собрание.

«С точки зрения переговоров с правительством по поводу разных коэффициентов дивидендных выплат по обыкновенным и привилегированным акциям, я могу сказать следующее: российское законодательство запрещает разные дивиденды по одному типу акций. Могу сказать с уверенностью, что невозможна дифференциация коэффициентов выплаты, например, по различным держателям обыкновенных акций, это будет единый коэффициент выплат… А вот дифференцированный коэффициент выплат по разным типам акций нами на практике уже применялся при выплатах по итогам 2020 года, и это возможно», — заявил топ-менеджер.

При этом он добавил, что конкретные параметры и ход обсуждений «пока не готов раскрывать».

В мае этого года наблюдательный совет ВТБ рекомендовал дивиденды за 2020 год в размере 32,74 млрд рублей, сохранив планы по обычным акциям в 18,15 млрд рублей и снизив по привилегированным до 14,59 млрд рублей. Акционеры ВТБ одобрили эти выплаты. Это обеспечило дивидендную доходность в размере 3,74% по обыкновенным акциям, что соответствовало выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.

Группа ВТБ в 2020 году заработала чистую прибыль по МСФО в размере 75,3 млрд рублей.

В капитале ВТБ сейчас есть два типа привилегированных акций: первый тип — в собственности у Росимущества, второй — у Агентства по страхованию вкладов. ВТБ предложил Министерству финансов России семилетний план постепенного выкупа привилегированных акций обоих типов общим объемом 521 млрд рублей. Это предложение Минфин не устроило.