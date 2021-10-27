Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) отметил недостаточный объем средств, который предусмотрен на реализацию мер по стимулированию бизнеса в проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Об этом говорится в письме президента РСПП Александра Шохина на имя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

«На некоторые направления стимулирования бизнеса направляется недостаточный для решения поставленных задач объем средств», — отмечается в письме.

Как отмечают в РСПП, в частности, на софинансирование в рамках единой региональной субсидии на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий выделяется всего 1 млрд рублей в год. При этом такая поддержка доступна предприятиям только из 25 регионов.

«Единая региональная субсидия могла бы стать более универсальным инструментом», — полагают в РСПП.