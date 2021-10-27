Последствия пандемии для занятости оказались хуже, чем ожидалось, говорится в опубликованном в среду докладе Международной организации труда о влиянии COVID-19 на рынок труда. По данным МОТ, глобальное восстановление экономик от последствий пандемии застопорилось из-за значительных различий в борьбе с COVID-19 в развитых и развивающихся экономиках, а также из-за неравномерного распределения вакцин. Это угрожает глобальной экономике в целом.

Согласно оценкам МОТ, потеря рабочего времени в 2021 году из-за пандемии будет значительно выше, чем предполагалось ранее. По прогнозам экспертов, в 2021 году количество отработанных часов в мире будет на 4,3% ниже допандемического уровня, что эквивалентно потере 125 млн рабочих мест с полной занятостью. В июне МОТ прогнозировала потерю 100 млн рабочих мест с полной занятостью.

В МОТ подчеркивают, что без конкретной финансовой и технической поддержки большой разрыв в восстановлении занятости между развитыми и развивающимися странами сохранится.

Одной из причин неравного восстановления экономик в МОТ называют различия в предоставлении пакетов фискальных стимулов для компаний, а также неравенство в скорости вакцинации населения. Активная прививочная кампания оказала наибольший положительный эффект в странах с высоким уровнем дохода, менее значимый результат был зафиксирован в странах с уровнем дохода ниже среднего и почти нулевой — в странах с низким уровнем дохода, где доступ населения к вакцинам затруднен.

По оценкам МОТ, если устранить диспропорции в распределении вакцин, страны с низким уровнем дохода, при наличии достаточного количества вакцин от COVID-19, смогли бы в своем восстановлении всего за один квартал догнать более богатые экономики.