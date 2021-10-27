Предельная сумма операции, осуществляемой через Систему быстрых платежей (СБП), в перспективе будет увеличена. Об этом сообщила журналистам директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в ходе вебинара «Оплата через СБП: особенности и возможности», организованном регулятором и Национальной системой платежных карт.

«На сегодняшний день у нас предельная сумма одной операции составляет 600 тысяч рублей (через СБП. — Прим. ред.). Эта величина была установлена в рамках величин, которые у нас коррелируются с законодательством о ПОД/ФТ. Уменьшать мы ее точно не планируем, снижать нет необходимости. Увеличивать — мы рассматриваем такую возможность, там нужно с профильным ведомством, Росфинмониторингом, вести этот диалог, мы, собственно, уже с ними разговариваем на эту тему. Пока о сроках говорить преждевременно, но, отвечая на вопрос, в перспективе планируется», — сообщила Бакина.

Также она отметила, что Банк России не намерен изменять в СБП лимит операций между физическими лицами. «Мы не планируем пересматривать — или снижать, или увеличивать — лимит операций, которые могут осуществлять граждане при переводах друг другу, на операции С2С, это до 100 тысяч рублей в месяц бесплатно. В целом эта величина, насколько мы видим, текущую потребность покрывает и представляется на сегодняшний день достаточной», — сказала глава департамента регулятора.

Система быстрых платежей разработана Банком России и НСПК и запущена в России в конце января 2019 года. ЦБ РФ является оператором и расчетным центром системы, а НСПК — операционным платежным и клиринговым центром. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, есть возможность совершения платежей юридическими лицами в пользу физических лиц, компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.

Согласно законодательству, сумма одного перевода или платежа в СБП должна составлять менее 600 тыс. рублей. В настоящее время перевод средств между гражданами на сумму менее 100 тыс. рублей в месяц осуществляется бесплатно, на сумму, превышающую данный лимит, действует тариф: не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей за перевод.