Физические лица в России задолжали в общей сложности почти 24 трлн рублей — это грозит массовыми банкротствами россиян и ростом социального напряжения, считает председатель Совета судей Виктор Момотов.

«По состоянию на 1 июля 2021 года, общий размер долга физических лиц достиг астрономической цифры в 23,9 триллиона рублей. С начала года показатель вырос на 2,3 триллиона, а с 1 июля 2020 года — на 4,06 триллиона рублей. Кредиты погашаются плохо, что грозит массовым банкротством заемщикам, нестабильностью, неопределенностью, социальным напряжением», — заявил Момотов в среду на заседании Клуба Замятнина.

По его словам, рост потребительской культуры сопровождается в России взрывным ростом потребительских кредитов — на них покупаются автомобили, гаджеты, бытовая техника и так далее.

Средний уровень закредитованности в России вырос за прошлый год с 47,1% до 49,1%. По его словам, этот показатель означает, сколько средняя семья, имеющая кредит(-ы), отдает на погашение в процентах от годового дохода.