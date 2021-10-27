Наблюдательный совет Московской биржи переизбрал Юрия Денисова председателем правления биржи с 13 мая 2022 года до 2025 года, говорится в сообщении торговой площадки.

Срок полномочий Юрия Денисова в должности председателя правления Московской биржи истекает 12 мая 2022 года.



«Следуя лучшим практикам корпоративного управления, наблюдательный совет заблаговременно инициировал процедуру переизбрания главы компании, определил срок его полномочий и утвердил условия трудового договора на новый срок», — отмечается в релизе.

По словам председателя наблюдательного совета Мосбиржи Олега Вьюгина, результаты работы Юрия Денисова и его команды оцениваются положительно.

«Запуск новых продуктов и услуг, расширение времени торгов, совершенствование технологий позволили привлечь на Московскую биржу новых эмитентов, миллионы инвесторов и новую ликвидность. Компания последовательно реализует стратегию по выходу на новые направления бизнеса. Наблюдательный совет рассчитывает, что под руководством Юрия Денисова биржа продолжит расширять свой бизнес и создавать стоимость для акционеров», — сказал Вьюгин.