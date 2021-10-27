Объем «свободных денег» в российских семьях вырос в сентябре вопреки традиции. По данным исследовательского холдинга «Ромир» , в первый осенний месяц показатель составил 91%, увеличившись на 14% по сравнению с августом 2021 года.

Индекс свободных денег, методику расчета которого разработал «Ромир», демонстрирует динамику возможности домохозяйств потреблять товары и услуги сверх необходимых потребностей. Показатель января 2019 года принят за 100% — исходную точку для расчета индекса.

Согласно расчетам на основе данных Romir Scan Panel о первоочередных затратах россиян при их сравнении со средними доходами, объем «свободных денег» в среднестатистическом российском домохозяйстве вырос в сентябре на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Индекс восстанавливается после сезонного всплеска расходов во время периода подготовки к школе. Относительно прошлого года «свободные деньги» также растут, в первую очередь за счет эффекта низкой базы: в сентябре 2020 года индекс находился на крайне низком уровне», — комментирует результаты исследования исполнительный директор холдинга «Ромир» и Mile Group Инна Караева.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тыс. человек. Участники сканируют QR-коды с чеков. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных скан-панели.