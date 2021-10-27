Московский Кредитный Банк и группа компаний «Инград» запустили специальную программу «Ипотека траншами» под залог недвижимости. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, финансовый инструмент позволяет клиентам сформировать комфортные условия погашения кредита и снизить размер ежемесячного платежа до получения ключей от новой квартиры.



«При оформлении ипотеки выдача кредита проходит двумя траншами. Первый транш в размере 30% выплачивается сразу после заключения договора, а второй в размере 70% выплачивается со второго года действия соглашения. При желании клиент также может провести реструктуризацию суммы кредита, выданной в первом транше», — говорится в релизе.

Размер кредитной ставки начинается от 7,85% годовых, срок — до 30 лет. Максимальная сумма кредита — 30 млн рублей. Размер первоначального взноса — от 20% от стоимости объекта недвижимости.

Рефинансирование Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

При оформлении ипотеки сроком 20 лет на приобретение жилья стоимостью 10 млн рублей и первоначальном взносе 30% клиент возьмет кредит в размере не 7 млн рублей с аннуитетным платежом 57 899 рублей, а кредит в размере 2,1 млн рублей с ежемесячным платежом 17 370 рублей. Только через год клиент сможет воспользоваться оставшейся суммой кредита в размере 4,9 млн рублей.

Как уточняют в банке, клиенты могут воспользоваться предложением от МКБ для покупки жилья во всех объектах ГК «Инград», расположенных в столице и ближайшем Подмосковье. Обязательное условие программы «Ипотека траншами» — оформление страхования на приобретенную недвижимость.