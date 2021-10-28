Доллар незначительно дешевеет, а евро символически укрепляется к рублю на утренних торгах в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:48 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 70,6 рубля, что на 4 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 7:47 мск стоил 81,94 рубля (плюс 1 копейка).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 70,58—70,68 рубля за доллар и 81,92—82,01 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.