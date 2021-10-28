Московская биржа допустила к торгам американские депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции Cian plc (головная компания сервиса по продаже и аренде недвижимости «ЦИАН»), следует из материалов биржи.

Бумаги включены в первый котировальный список, тикер — CIAN.

Холдинговая компания «ЦИАН» — Cian plc — в середине октября подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) регистрационные документы для проведения IPO на NYSE. В рамках IPO планируется разместить американские депозитарные акции (ADS) Сian plc, которые будут торговаться под тикером CIAN. Также компания планировала провести размещение и на Московской бирже.

Сейчас такие параметры IPO «ЦИАНа», как количество акций и ценовой диапазон, пока не определены. Планируется, что акции в ходе IPO будет продавать как сама компания, так и ее нынешние акционеры, следует из проспекта к сделке.

Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, BofA Securities, «Ренессанс Капитал», «ВТБ Капитал», Райффайзенбанк и «Тинькофф». Один из организаторов, Goldman Sachs, будет выступать и в роли продающего акционера, а другой — Райффайзенбанк — является кредитором «ЦИАНа», и часть привлеченных на IPO средств компания может направить на погашение обязательств перед ним, следует из проспекта.

«ЦИАН» работает с 2001 года. Согласно размещенной на сайте компании информации, это крупнейший в РФ интернет-сервис для продажи и аренды недвижимости. Среднее количество уникальных пользователей в месяц на 30 июня составляло 20,3 млн.

Крупнейшими акционерами сервиса являются инвестфонд Elbrus Capital с долей 65,34%, а также Goldman Sachs с 14,11%. Еще 11,52% принадлежат MPOC Technologies, которой владеет основатель «ЦИАН» Дмитрий Демин, а CEO сервиса Максиму Мельникову — 6,64%. Среди миноритариев — инвесткомпания Joox, принадлежащая Сергею Осипову, бывшему руководителю сервиса (1,37% капитала), и OTAGA Ltd, аффилированная с предпринимателем Иваном Тавриным (1,01% капитала).