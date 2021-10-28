Жители регионов России, где ввели жесткие ограничения уже с 25 октября, до 60% сократили свои траты в сферах, попавших под ограничения, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Tinkoff CoronaIndex. Представители бизнеса подтвердили сокращение спроса на услуги и сообщили, что нерабочие дни могут парализовать работу компаний.

По данным исследования, в октябре россияне наиболее сильно сократили расходы на одежду, театры, концерты и салоны красоты. В наибольшей степени траты граждан на театры и концерты в октябре снизились в Чувашии (на 14%), Татарстане (13%) и Воронежской области (23%), где ужесточения коснулись проведения культурно-массовых мероприятий. Расходы в ресторанах и кафе сильнее всего уменьшились в Калининградской области (на 17%) и Удмуртии (на 16%).

Во многих субъектах РФ пока не ввели жестких ограничений на работу торговых центров и других непродовольственных магазинов, при этом траты на одежду уже значительно уменьшились, отмечается в исследовании: сильнее всего тенденция видна в Татарстане, где показатель в октябре по сравнению с сентябрем до ввода ограничений сократился на 14%, в Ульяновской области — на 13%. Наиболее значительно ограничения затронули салоны красоты в тех регионах, где с 25 октября были введены новые антиковидные меры: в Воронежской области граждане потратили на бьюти-услуги на 64% меньше, чем в предыдущий понедельник. В Самарской и Нижегородской областях эти показатели сократились на 56% и 55% соответственно.

В то же время в октябре по сравнению с сентябрем россияне стали больше тратить на билеты в кино: например, расходы в этой категории в Иркутской области выросли на 43%, в Краснодарском крае ― на 37%, в Ростовской области ― на 34%, выяснили исследователи «Тинькофф». В Ивановской, Челябинской и Тюменской областях также увеличились траты на развлекательные центры и боулинги в среднем на 20%.

Мера, предусматривающая введение нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября, была одобрена президентом России. В некоторых регионах ограничения начали действовать уже 25 октября. Ранее вице-премьер Андрей Белоусов оценил потенциальные потери компаний за две недели выходных в 60 млрд рублей. Вместе с тем правительство разработало программу поддержки бизнеса: например, МСП могут рассчитывать на гранты в размере одного МРОТ на каждого сотрудника.