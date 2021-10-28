Национальный автомобильный союз (НАС) направил письмо на имя председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной с просьбой не расширять тарифный коридор по ОСАГО, так как экономической обоснованности в расширении тарифного коридора не наблюдается, пишут «Известия» . Как отметил президент НАС, член общественного совета ГУ МВД по Москве Антон Шапарин, согласно закону № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», доля страховой премии, непосредственно предназначенная для осуществления страховых и компенсационных выплат потерпевшим, не может составлять менее 80% страховой премии, из которых 77% — нетто-ставка. Расходы на осуществление обязательного страхования должны составлять 20% от брутто-ставки. В прошлом году, по данным РСА, отношение страховых выплат к страховым премиям по ОСАГО в целом по России в 2020 году составило 58,6%. Таким образом, в 2020 году 18,4% брутто-ставки на сумму более 42,6 млрд рублей было недоплачено страховыми компаниями, пояснил эксперт. В НАС обратили внимание на устойчивый тренд снижения аварийности на дорогах, что также должно послужить поводом для сохранения действующих тарифов.

Ранее ЦБ предложил дополнительно расширить тарифный коридор по ОСАГО. Диапазон базовых ставок будет расширен в обе стороны на 10% для частных автомобилей, на 4,9% — для общественного транспорта и на 30% — для такси. Также в Центробанке планируют изменить ряд коэффициентов, применяемых для окончательного расчета суммы страхового взноса, и коэффициентов за аварийность (КБМ).

ЦБ предложил расширить границы тарифного коридора по ОСАГО Банк России предложил дополнительно расширить границы тарифного коридора по ОСАГО, чтобы страховые компании могли еще больше снижать тариф беспроблемным водителям и увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В Общественном совете по развитию такси, в свою очередь, рассказали, что, по данным проведенного ими опроса, в 82% случаев стоимость полиса ОСАГО на автомобиль такси составляет более 30 тыс. рублей. При этом 67% владельцев личного, некоммерческого транспорта платят за него менее 10 тыс. рублей. По словам председателя совета Ирины Зариповой, уже сейчас стоимость полиса для такси довольно высока и доходит до 45—50 тыс. рублей. Если она вырастет до 60 тыс. рублей, это будет неподъемная цифра для большинства перевозчиков в регионах и муниципалитетах.

В ЦБ объяснили, что все изменения подготовлены на основании актуарных расчетов регулятора. Предыдущие этапы расширения коридора показали, что конкуренция не дает страховым компаниям возможности ставить всем автовладельцам тариф по верхней планке. Дополнительное расширение коридора будет способствовать еще большей индивидуализации и дифференциации тарифов для водителей с разным уровнем риска. Средняя премия для легковых ТС физических лиц в 2019—2020 годах была ниже, чем в 2018 году, в 2021 году по отношению к 2020 году средняя страховая премия выросла незначительно — менее чем на 0,4%. Таким образом, расширение тарифного коридора и возможность назначения страховой премии в зависимости от уровня риска каждого клиента привели именно к индивидуализации и балансированию тарифов, а не к сплошному их росту, отметили в пресс-службе ЦБ.

Объем выплат по ОСАГО по такси в 2020 году превысил объем по этой категории водителей на 24% — сегмент ОСАГО по такси в целом убыточен, сообщили в ЦБ. Расширение тарифного коридора по такси позволит страховщикам усилить дифференциацию и правильно тарифицировать более аварийных водителей такси, чтобы за них перестали платить менее аварийные таксисты, пояснили в пресс-службе и отметили, что расширение лимитов и расчета выплат по ремонту без учета износа запчастей потребует значительного повышения тарифов.