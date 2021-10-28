Российский фондовый рынок на открытии торгов в четверг демонстрирует снижение индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:05 мск индекс Московской биржи снизился на 0,41% — до 4 212,32 пункта, снижение индекса РТС составило 0,77% — до 1 876,79 пункта.

Как отмечает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов, к негативу от ужесточения денежно-кредитной политики, ставшего причиной снижения российского рынка акций, накануне добавилось падение цен на сырьевые ресурсы.

«Сегодня внешний фон не дает сигналов на разворот нисходящего тренда. С утра очень слабо растут американские фьючерсы, а также промышленные и драгоценные металлы, но при этом на 1,7% падает нефть, торгуясь в районе 82,5 доллара за баррель. <…> На открытии торгов можно попробовать заработать на шортах по «ЛУКОЙЛу» и «Роснефти». <…> Последнее время лучше рынка торгуются акции золотодобытчиков. Сегодня ждем продолжения их роста, поскольку золото подорожало на треть процента и пытается закрепиться выше 1 800 долларов за тройскую унцию. Из акций сектора более перспективно выглядят «Петропавловск» и «Полиметалл», — полагает аналитик.